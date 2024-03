Vira-lata Caramelo mostra seus passos de dança na web e conquista corações; vídeo

Em um evento surpreendente e adorável em Vitória, Espírito Santo, um cãozinho vira-lata de cor caramelo se tornou o centro das atenções ao invadir uma aula de dança.

Demonstrando uma habilidade inata para a dança, o cão correu pelo espaço, observou-se no espelho, abanou o rabo, e com suas requebradas, não apenas capturou o coração das alunas mas também proporcionou uma dose extra de alegria à aula.

Um dançarino de quatro patas rouba a cena

Este dançarino de quatro patas, recebido calorosamente pelas alunas, tornou-se o assunto do momento nas redes sociais após Joyce Lima compartilhar um vídeo de sua performance.

@joycelima557 #adoteocaramelo Ele ainda está morando nas ruas. Caso alguém tenha interesse em adotá-lo, favor entrar em contato com @Paulinha Personal ou por aqui mesmo. ♬ Gratidão - AltairMakin

Com mais de 3,2 milhões de visualizações, o vídeo mostra o caramelo participando ativamente da aula, para a diversão de todos que estavam presentes. Seu comportamento encantador e habilidades de dança impressionantes levaram a comentários cheios de admiração e alegria por parte dos internautas.

As tentativas do cão de integrar-se completamente à aula, mesmo quase causando pequenos acidentes, foram recebidas com risadas e acolhimento. A conexão instantânea entre o animal e as participantes da aula foi tão forte que elas começaram a cuidar de seu novo amigo, providenciando comida e água fresca para ele.

