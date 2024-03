Vídeo impressionante inédito mostra ‘vovó-orca’ atacando tubarão-branco

Um vídeo inédito feito para uma série da National Geographic mostra como acontece a caçada da orca contra os tubarões-brancos, tido como um dos animais marinhos mais temidos.

Chama de Sofia, a ‘vovó-orca’ de aproximadamente 60 anos desferiu um golpe fatal, que você confere a seguir, em mares da África do Sul.

O tubarão é atingido de surpresa por uma investida que tem como objetivo acertar a lateral inferior do corpo da presa, segundo o site ‘O Globo’.

“Atordoado, ele tenta escapar, mas Sofia efetua novas tentativas e obtém sucesso na empreitada quando consegue quebrar as costelas do tubarão e arrastá-lo até o fundo. As imagens são impressionantes, logo depois, junto da família, a orca é vista enquanto carrega o fígado do animal”, descreve a matéria.

Assista ao vídeo impressionante a seguir:

“Sofia pode ser avó, mas a idade dela não é obstáculo quando se trata de sustentar a sua família. Ela é uma caçadora nata que faz de tudo para alimentar aqueles que dependem dela”, diz a legenda da publicação.

