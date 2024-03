Pequeno rosto misterioso surge na neve e pesquisadores decidem investigar

Um vídeo recente tornou-se viral nas redes sociais, após esquiadores se depararem com um rosto misterioso em meio ao solo repleto de neve. Ao decidir investigar, tiveram uma doce surpresa…

O relato, compartilhado e extraído do portal The Dodo, aponta o ocorrido no mês passado, enquanto Kerwyn Jones e um amigo esquiavam em uma trilha de montanha nevada. Os dois pararam a atividade assim que perceberam olhos alheios os observando.

Ao se dar conta da fonte do olhar, a dupla logo percebeu um rostinho surgindo do amontoado de neve, camuflado no lençol de flocos brancos. “Olha aquela coisa!”, disse Jones manifestando espanto e admiração ao mesmo tempo.

Registro viral nas redes

Na realidade, a surpresa não partiu apenas da dupla de esquiadores. O animal também ficou surpreso ao encontrá-los no local. Classificado de início como “ratinho da neve” por Jones, o animal, segundo o The Dodo, na verdade era um arminho branco da montanha (ou só arminho), uma espécie de doninha nativa da América do Norte.

Um fato curioso é que sua pelagem costuma ser marrom em dias mais quentes. No entanto, a cor de seus pelinhos mudam para o branco na época de inverno. Esse é um dos motivos pelo qual os esquiadores tiveram dificuldade em identificá-lo à primeira vista.

“Observe atentamente... esta pequena criaturinha, conhecida como arminho raramente é vista na natureza. Muda a cor do pêlo do inverno para o verão”, salientou Jones em sua postagem nas redes sociais. Assista ao vídeo:

De certo, o encontro do animal com os esquiadores foi uma doce surpresa. Não é todos os dias que experiências semelhantes são coletadas. Como prova do sucesso do pequeno arminho, o vídeo já ultrapassa a marca de dez milhões de visualizações apenas no Instagram.