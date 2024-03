Pai repreende sua filha por fazer vídeos “indecentes” para o TikTok

O TikTok tornou-se a plataforma com mais acessos de toda a internet; milhões de pessoas entram neste site para passar o tempo e assistir às gravações que os usuários postam. Algumas pessoas compartilham vídeos dançando, mas isso está errado? Embora a resposta seja muito ambígua, nas últimas horas começou a se popularizar “a lição” que um pai deu à sua filha ao ver o tipo de conteúdo que ela postava nas redes.

No vídeo, com pouco mais de um minuto, pode-se ver a dança que a jovem fazia para seus seguidores, mas alguns segundos depois a gravação mostra o discurso da mulher: "Este vídeo estou gravando para pedir desculpas aos meus familiares e amigos pelas fotos e vídeos em que me degradam. Faço isso com toda a vergonha, pois não é a educação que meus pais me ensinaram".

Papá ley pic.twitter.com/FfHRM5rFCI — El campeón de la humildad (@CmtePerro) March 4, 2024

O pai da criadora de conteúdo começou a questioná-la: “Com quem você se desculpa? Por que você faz esse tipo de coisa? Isso é você? Esses vídeos te representam? Você é isso? Você não precisa estar mostrando sua bunda, bunda é mostrada por p*tas e você não é isso”.

Até o momento, a gravação dos eventos acumula mais de três milhões de visualizações nas redes sociais, onde se podem ler comentários como “Ele se incomoda com a filha postando vídeos dançando, mas é o primeiro a entrar no Instagram para ver mulheres, enfim a hipocrisia”, “Cara, o pai só busca o melhor para ela” ou “Até eu senti o amor daquele pai, boa lição”.