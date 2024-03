Mulher se aproveitava de sua aparência para seduzir e roubar homens ricos

Alias La Pretty, também identificada como Paola Parra, que estava sendo procurada por supostamente enganar, drogar e roubar estrangeiros, foi capturada pelas autoridades em um aeroporto na Colômbia.

Inclusive, a Interpol a procurava com um alerta vermelho. "Dedicava-se a seduzir homens estrangeiros através de aplicativos de encontros ou conhecer novas pessoas. Em um modus operandi particular, utilizou essa ferramenta para cometer atos criminosos", indicou a Polícia Nacional.

De acordo com informações das autoridades, 'La Pretty' estava sendo procurada em mais de 190 países, pois marcava encontros às cegas com cidadãos estrangeiros através do aplicativo Bumble.

A mulher de 25 anos pretendia fugir da Colômbia e se esconder em Santo Domingo, na República Dominicana, onde planejava buscar mais vítimas através de aplicativos de encontros.

A mulher foi entregue às autoridades competentes da Direção de Assuntos Internacionais da Procuradoria Geral da Nação, que irá realizar a judicialização e sua extradição.

No meio da investigação, apontam para ‘La Pretty’, por supostamente fornecer uma substância tóxica a um cidadão brasileiro e deixá-lo inconsciente, enquanto ele estava assim, a mulher teria cometido um roubo virtual milionário, avaliado em cerca de US$ 23 mil.

A mulher supostamente seduzia, drogava e roubava suas vítimas por meio de sua aparência.