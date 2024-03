Madeleine McCann: suspeito trabalhou em restaurante onde pais e amigos comiam

O caso do desaparecimento de Madeleine McCann ganha novos contornos com suspeitas sobre o possível envolvimento de Christian Brueckner, que teria trabalhado no mesmo resort em Portugal onde a menina desapareceu, em 2007.

Principal suspeito

Christian Brueckner, atualmente em julgamento na Alemanha por crimes sexuais não relacionados ao caso McCann, é apontado por um expatriado britânico, Ken Ralphs, como o suspeito que trabalhava no bar frequentado pelos pais de Madeleine na fatídica noite de seu desaparecimento.

Madeleine McCann suspect 'working at tapas bar' when three-year-old disappeared https://t.co/7e360NZfbe — Bruno Nonato (@BrunoNonato12) March 1, 2024

Segundo Ralphs, Brueckner e um cúmplice planejavam sequestrar uma criança para vendê-la a um casal sem filhos. Ele afirma ter levado suas suspeitas às autoridades portuguesas e britânicas na época, mas recebeu respostas conflitantes sobre a investigação.

Relatos de conhecidos indicam que Brueckner tinha intenções claras de sequestrar uma criança antes do desaparecimento de Madeleine. Um amigo em comum teria revelado que Brueckner planejava levar uma criança da Praia da Luz para vender a um casal alemão, garantindo que a criança não seria prejudicada.

Apesar das investigações em andamento e da revista em um terreno próximo à casa de Brueckner em Portugal, nenhuma evidência conclusiva foi encontrada até o momento ligando-o ao desaparecimento de Madeleine.

Enquanto Brueckner permanece sob julgamento na Alemanha e cumpre pena por outros crimes, as suspeitas em torno de seu possível envolvimento no caso de Madeleine McCann continuam a ser investigadas, alimentando esperanças de esclarecimento sobre um dos desaparecimentos mais notórios dos últimos anos.