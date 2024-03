Jovem confessa assassinato de pedreiro por mensagem de WhatsApp

Através de uma mensagem no WhatsApp, um homem identificado como Biron Stewart revelou em uma conversa de WhatsApp que assassinou um pedreiro que estava realizando trabalhos de reparação em sua casa.

“Sem brincadeira, cara, acabei de fumar um baseado... Fumei com um amigo,” lê-se na mensagem que Biron escreveu.

O pedreiro mencionado por Biron foi contratado para realizar uma obra no pátio da casa localizada na esquina das ruas Nautla e Tejocotes, na colônia San Juan Xalapa, na alcaldia Iztapalapa, como foi divulgado pelo jornalista Carlos Jiménez (C4).

"NO MMS MIJO… ME VOLÉ a UN RUKO"

Es Biron Stewart Tecontero

Mató a un albañil q estaba haciendo trabajos en su casa, en la peligrosa @Alc_Iztapalapa

Así le contó por WhatsApp a un amigo.

Agentes de @SSC_CDMX lo detuvieron.

Agentes de @SSC_CDMX lo detuvieron.

Ya está en @FiscaliaCDMX — Carlos Jiménez (@c4jimenez) March 2, 2024

Presume-se que Biron "S" enfiou uma faca de cozinha no pescoço da vítima, o que resultou em sua morte.

Agentes da Secretaria de Segurança Cidadã (SSC) da Cidade do México detiveram Biron e o levaram para as instalações da Procuradoria Geral de Justiça (FGJ-CDMX).

Biron Stewart sofre de distúrbios mentais

De acordo com a avó de Biron, a senhora Marcela de 60 anos de idade, seu neto sofre de distúrbios mentais e quando não toma seus medicamentos psiquiátricos, ele se torna agressivo. Ela ainda afirmou que já havia agredido toda a família fisicamente e até tentou tirar-lhes a vida.

A senhora Marcela prestou depoimento aos agentes do Setor Estrela, que detiveram o jovem de 20 anos, que ao voltar do trabalho encontrou seu neto sentado no sofá e perguntou se tudo estava bem, ao que ele respondeu: “Sim, o pedreiro está morto”.