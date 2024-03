Homem que agrediu mulher durante transmissão no Facebook é processado

O homem que agrediu sua parceira enquanto fazia uma transmissão ao vivo nas redes sociais, no México, em 27 de fevereiro, foi ligado a um processo acusado do crime de violência doméstica.

Além da vinculação, foi estabelecida a prisão preventiva para o homem identificado pelas iniciais J.M.F.R.

Os fatos ocorreram quando a vítima, com as iniciais M.J.R.G., estava dentro de sua casa, onde sofreu agressões físicas, sexuais e psicológicas, tudo isso enquanto fazia uma transmissão em seu perfil do Facebook, plataforma que utilizava para a venda de roupas e durante a qual fez um sinal para pedir ajuda.

Após a detenção de J. M. F. R., ele foi colocado à disposição e, após a denúncia ser recebida, a Instituição de Procuradoria de Justiça iniciou uma investigação.

Durante a audiência, o juiz de controle iniciou o processo de vinculação do homem por violência doméstica, assim como a prisão preventiva e estabeleceu dois meses para o encerramento da investigação complementar.

O sinal que a mulher fez foi colocar a palma da mão na frente da câmera, colocar o polegar no meio e fechar o punho, esta ação ajuda as mulheres a denunciar que estão em perigo, mas não podem declará-lo abertamente porque seu agressor está no mesmo local.

Nos últimos minutos do vídeo, vê-se que a mulher está acompanhada de uma menor de idade, depois o homem entra e diz à menina para sair, momento em que ele faz o sinal.