Homem mata duas mulheres com arma branca em universidade

Na tarde desta quarta-feira, duas funcionárias, supostamente secretárias, da Universidade Tecnológica de Guadalajara (UTEG), perderam a vida depois de serem atacadas por um indivíduo armado com uma arma branca. Um aluno também foi ferido.

De acordo com os primeiros relatórios, o agressor entrou na instituição educacional e começou a perseguir as pessoas, resultando no desfecho fatal para as duas mulheres.

A Polícia local foi chamada e conseguiram deter o agressor, além de terem apreendido duas armas brancas e um machado.