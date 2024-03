Homem castiga filho de 9 anos e outro pai da criança acredita ser exagero

Um homem usou o Reddit, a fim de desabafar sobre ter atribuído um castigo ao filho, de nove anos de idade, haja vista seus comportamentos recentes. No entanto, o outro pai da criança acredita ser exagero.

“Meu filho, Ashton, é [uma criança] ‘bocuda’. Entendo. É um garoto de nove anos testando limites. Mas eu também tenho meus limites. Ele tem feito o típico ato de garoto que finge tomar banho e escovar os dentes ultimamente”, iniciou o texto na rede social, por meio do usuário u/No_Honeydew_4980.

“No começo, tentei fazer graça, dizendo a ele, brincando, que sei que ele não tomou banho nem escovou os dentes porque ainda posso sentir o cheiro de seu cabelo do outro cômodo. Então ele perguntou se poderia tomar banho e eu disse que não. ‘Tome banho, mas eu vou te ajudar’. Eventualmente, ele começou a fazer isso sozinho e depois parou. Agora ele simplesmente mente”, continuou o texto.

Disciplina ou exagero?

Devido ao comportamento do menino, seu pai resolveu aplicar certos castigos para ver se suas atitudes mudariam. No entanto, o outro pai da criança acreditou ter sido um exagero.

“Ontem à noite perguntei se ele estava escovando os dentes. Eu sabia que não, porque sua escova de dente estava seca. Ele disse sim. Perguntei o porquê de sua escova de dente estar seca e [Ashton] falou que ‘quis dizer ontem’”, escreveu.

“Em seguida, o castigo foi aplicado: “Nada de videogame ou jogos em realidade virtual a semana toda por mentir para seu pai. Ele chorou e ficou bastante chateado. Agora o outro pai dele pensa que estou transformando um pequeno morro em uma montanha”, continuou.

Ao finalizar, ele contou que o outro pai da criança sugeriu simplesmente deixá-lo ir para a escola sujo, a fim de sofrer bullying para então Ashton decidir tomar banho.

