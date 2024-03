Para algumas pessoas mais conservadoras, este é um assunto complexo e até mesmo muito avançado. Contudo, isso não é problema para quatro irmãos que viralizaram nas redes sociais dando detalhes de como é ser filhos de um trisal.

“A gente é filho de trisal, é claro que a reunião de pais fica lotada só com a minha família”. “A gente é filho de trisal, e não, eu não faço terapia por causa disso”, anunciam o grupo no início do vídeo no TikTok que conta com mais 6,3 milhões de visualizações e quase 600 mil curtidas.

O trisal é composto por Marcel Mira, de 40 anos, Priscila Mira, de 39, e Regiane Gabarra, de 34 anos. juntos há cinco anos, a família explica como foi o início do relacionamento, já que Marcel e Priscila eram evangélicos e viviam um relacionamento comum.

“A gente era tipo casal 20, muito certinho e eu nunca tinha sentido atração por mulher. Conheci a Regiane no trabalho e, quando percebi, estava apaixonada por ela. Foi estranho demais! Pra desencanar dessa vontade de ficar com ela, propus um ménage (relação entre três pessoas) como presente de aniversário de casamento para o meu marido. Eu fiz o convite e aqui estamos, 5 anos e 2 meses depois, com quatro filhos”, explica Priscila em entrevista ao gshow.

Fruto de ménage: juntos há 5 anos, trisal revela como é a rotina da família com 4 filhos Imagem: reprodução Instagram (@trisalamoraocubo)

O início do relacionamento não foi fácil, já que eles tiveram que enfrentar o preconceito, tendo até mesmo que abandonar a religião e sair da cidade.

“Em dezembro de 2018, começamos a ficar com a Regiane e, em dezembro de 2019, fomos morar juntos em uma cidade maior, decidimos sair da cidade porque contamos a relação e era uma cidade pequena, deu muita fofoca e os meus pais não receberam bem a notícia”, diz Priscila.

Filhos

Sara Mira, de 16 anos, e Isabela Mira, de 11, são fruto do casamento entre Priscila e Marcel. Já Reginaldo, de 19 anos, é filho de Regiane. Além disso, Marcel e Regiane tem um bebê de um ano. Porém, todos vivem como uma família de quatro filhos, duas mães e um pai.

“Explicar para eles foi a parte mais tranquila. Os mais velhos, claro, se assustaram quando contamos que éramos três, mas, após alguns minutos de conversa, entenderam que nada mudava e que a gente se gostava e desde então lidam muito bem com tudo! O Reginaldo me chama de mãe e a Sara tem a Regiane como mãe também! A Isabela, quando fomos contar, ela falou que já sabia e que pra ela estava tudo bem e que ela achava o máximo”.

É permitido perante a lei?

De acordo com a legislação brasileira, uniões não-monogâmicas não são reconhecidas. “Na lei, inclusive na Constituição, essa união poliafetiva não é reconhecida. Porque a Constituição fala que é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, e esse texto é repetido no Código Civil”, explica o advogado especializado na área de família, Felipe Azedo, ao site.

Com isso, Marcel e Priscila, casados no papel, optaram pelo ‘divórcio’. “Eu e o Marcel nos divorciamos no papel em 2021. O fato de que só nós dois tínhamos uma relação reconhecida diminuía a Regiane e queríamos que fosse uma relação igual. Então, no papel, todos somos divorciados, até termos o reconhecimento de relações poliamorosas”.

