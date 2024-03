Empregado é detido com vídeos de pessoas nuas e de abuso infantil após turista descobrir câmera escondida em cruzeiro de luxo

Um empregado suspeito de esconder câmeras nos cruzeiros de luxo da Royal Caribbean foi preso após a denúncia de uma turista. Segundo noticiado pelo g1, a vítima estava no cruzeiro no dia 25 de fevereiro e encontrou a câmera dentro do banheiro de sua cabine.

O equipamento estava preso no balcão embaixo da pia, segundo depoimento dado à Justiça dos Estados Unidos. Após procurar os responsáveis pelo navio, agentes foram enviados ao quarto.

Após investigações, Arvin Joseph Mirasol, um filipino que trabalhava na empresa desde dezembro, foi colocado como suspeito. Ele foi preso no último domingo (3) e é acusado pela Justiça Federal dos EUA de produzir e possuir pornografia infantil.

Mirasol também enfrenta na Justiça Estadual da Flórida um processo por voyerismo, ato de observar secretamente outras pessoas em situação íntima sem o consentimento delas.

Suspeito se escondia embaixo das camas

No celular do acusado foram encontrados diversos vídeos de mulheres nuas, além de imagens de abuso sexual de crianças, de acordo com documentos da Justiça. Entre as imagens é possível observar o próprio suspeito instalando uma câmera em uma cabine.

Além de instalar câmeras, o suspeito relatou que entrava nas cabines e se escondia embaixo das camas das vítimas para gravá-las enquanto elas estavam no banho.

Arvin Joseph primeiro descobria quem eram os ocupantes de determinadas cabines antes de instalar o aparelho. Ele também informou que estava instalando as câmeras desde quando começou a trabalhar no navio, no final de 2023.

O que diz a Royal Caribbean?

A empresa de cruzeiro disse que demitiu o funcionário e que está cooperando na Justiça com as investigações.

