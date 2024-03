Ele foi engolido pelo caminhão de lixo: homem entrou em um contêiner e quase foi despedaçado

Momento do resgate X (Captura de video.)

Nas últimas horas, tomou-se conhecimento do caso em que um homem quase foi esmagado pelo compactador do caminhão de lixo, depois de ter sido encontrado dentro de um contêiner de resíduos na Colômbia. Graças à rápida ação dos operários que perceberam sua presença, foi possível evitar uma tragédia e que o caminhão o expulsasse. O incidente ocorreu em Bogotá.

Nas imagens que circulam nas redes sociais, vê-se o momento em que o homem é retirado da montanha de lixo e evitou-se que fosse compactado pelo caminhão, depois que ele bateu no interior do caminhão e foi ouvido por um supervisor.

Homem escapa de ser esmagado em caminhão de lixo

Conforme estabelecido, o homem estava, supostamente, dormindo dentro do contêiner de lixo quando o caminhão chegou e o levantou para poder colocar o lixo no processo e compactar os resíduos. No entanto, os operários perceberam a tempo e conseguiram salvar a vida dele.

#IMPACTANTE. Hombre por poco muere aplastado por vehículo compactador de basuras en Bogotá. La persona fue encontrada dentro de un contenedor que posterior/ fue levantado por el camión recolector. Por fortuna los operadores se percataron a tiempo y se evitó la tragedia. pic.twitter.com/NTIH5mP6wK — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) March 6, 2024

A Unidade Administrativa Especial de Serviços Públicos informou que “o operador do veículo realizou a atenção ao contêiner. A supervisão estava acompanhando a rota e foi o supervisor quem se alertou ao ouvir os golpes do cidadão. A rota foi interrompida, os bombeiros e a ambulância foram chamados. A abertura da comporta e o descarregamento foram realizados, os bombeiros prestaram assistência e realizaram uma avaliação primária e não encontraram nenhuma lesão visível”.

Além disso, através do seguro obrigatório do veículo, a ambulância foi acionada e o cidadão foi levado para o centro hospitalar.

“A fiscalização acompanhou o percurso nas ações próprias de vigilância e monitoramento. Além disso, é importante ressaltar que o mobiliário de limpeza da cidade não deve ser utilizado para fins diferentes dos estabelecidos”, destacou a entidade.