Como um filme de terror! Com uma motosserra, um homem tenta atacar clientes de um bar no México

Homem tenta atacar clientes de um bar no México

Em muitas cidades do país, a insegurança é um dos problemas mais comuns; infelizmente, os criminosos encontram armas brancas ou armas de fogo para intimidar suas vítimas, mas o que é mais estranho que alguém poderia usar para agredir outras pessoas?

Nas últimas horas, começou a se popularizar, através das redes sociais, o momento em que um sujeito tentou entrar em um bar com uma motosserra. Como se fosse o famoso filme ‘O Massacre da Serra Elétrica’, o homem intimidou a todos ao mostrar a motosserra que tinha em suas mãos.

Un hombre armado con una motosierra irrumpió en un bar con la intención de atemorizar o incluso asesinar a las personas presentes. El guardia de seguridad corrió y, con la colaboración de los clientes, lograron repeler la amenaza.

🗺️ En México

Ao perceber a ameaça, a equipe de segurança correu para dentro do local e alertou a todos sobre o estranho incidente. Em resposta ao ocorrido, algumas pessoas presentes pegaram cadeiras e bloquearam o acesso para que o agressor não pudesse cumprir seu objetivo.

O comunicador Arturo Luna postou a seguinte mensagem: “Assim, um homem tentou atacar as pessoas que estavam dentro de um bar em Lázaro Cárdenas, Michoacán, com uma motosserra; felizmente, os funcionários do local perceberam o que estava acontecendo e evitaram”.

Até agora, a gravação dos acontecimentos acumula milhares de reproduções, onde se podem ler comentários como “Essas câmeras com visão noturna literalmente te despiram!!!!”, “Que não vejam mais filmes americanos”, “coitadas das moças, que susto levaram” ou “o que aconteceu depois?”, são alguns dos comentários feitos por vários internautas.