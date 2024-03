Cão malvado? Cachorrinho entra no ringue e morde lutador

Cachorrinho entra no ringue e morde lutador X (Captura de pantalla )

A luta livre é um dos esportes mais populares no México. Apesar de a Arena México, o recinto mais importante do país, estar na Cidade do México, muitos lutadores costumam levar o ringue às colônias mais populares para que qualquer pessoa possa desfrutar das lutas.

Apesar de se dizer que esses eventos são para toda a família, os animais de estimação estão incluídos? Para responder à questão anterior, nas últimas horas começou a se popularizar nas redes sociais o momento em que um cachorrinho decidiu se juntar a uma luta livre e mordeu um lutador.

JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAAJAJAJAJAJAJ CÓMO LE MUERDE LAS NALGAS 😂😂😂 pic.twitter.com/WAKMEoj3qy — Rhevolver (@Rhevolver) March 4, 2024

Sim, como se fosse um mascarado, o cachorro se juntou ao show e mostrou que facilmente poderia ser um integrante dos 'Los Perros del Mal'. O vídeo de apenas 13 segundos chamou a atenção de milhares de internautas, que não pararam de assistir à grande atuação do peludo.

Até o momento, o vídeo acumula mais de 600 mil visualizações em X, onde se podem ler comentários como “o firulais brincando com o palhaço”, “Se a luta livre não é real, como explicam isso”, “Esse cara se chama Cariñoso Jr” ou “isso me ajuda a dizer para minha namorada ‘vê como as lutas são reais amor’”.