Após se envolver em acidente de carro, pitbull corre para creche que frequenta e pede ajuda

Uma cadela heroína vivenciou um trauma e, ao mesmo tempo, um momento de fofura, após Melissa Fickel, sua dona, se envolver em um acidente em Detroit, Estados Unidos, último dia 24 de fevereiro.

Melissa dirigia até um parque acompanhada da cadela Aries, da raça pitbull, quando seu veículo foi atingido por trás. Com o impacto, Aries se assustou e pulou para fora do carro. Ninguém se feriu durante o acidente.

“Fiquei surpresa quando ela pulou, porque ela nunca havia feito nada parecido antes”, explicou a mulher ao WXYZ Detroit.

Ao procurar pela companheira de quatro patas, ela notou que a pitbull estava no acostamento da via Rochester Road em Clawson, Michigan.

Contudo, após a cadela ver a dona, ela se viroi e foi embora. Fickel disse que não conseguiu ir atrás de Aries pois a via estava muito movimentada.

Após o sumiço, a mulher tentou uma rápida busca de carro, mas sem sucesso. Ela então avisou um policial sobre o sumiço do animal. “Não consegui encontrá-la e tive que falar com a polícia e com a seguradora, então decidi dar um passo de cada vez”.

O policial descreveu as características de Aries pelo rádio. Após 20 minutos do acidente, a tutora recebeu uma mensagem no celular de Travis Ogden, proprietário do Hounds Town Metro Detroit, uma creche para cães que a sua cadela frequentava semanalmente. Aries estava com ele no local, cerca de 1,6 km de onde ocorreu o acidente.

Quem notou a presença da pitbull foi um funcionário da recepção, que notou que Aries pulava do lado de fora do vidro.

“Eu amo essa cadela e soube imediatamente que era ela… Ela é uma cadela muito sociável e que está sempre pronta para brincar e se divertir com os outros cachorros”, disse o dono da creche, que achou estranho a cachorra aparecer sozinha no local, mas que depois que soube do acidente, entendeu a situação.

“Os cães são muito inteligentes e conhecem suas rotas”, explicou Ogden.

Após se envolver em acidente de carro, cadela corre para creche que frequenta e pede ajuda Imagem: reprodução

