Aos 90 anos, idoso joga futebol toda semana e mostra que a paixão pelo esporte não tem idade

A história de Mike Fisher, um nonagenário britânico, reacende a chama da paixão pelo futebol e redefine os limites do envelhecimento ativo.

Com 90 anos, o idoso se destaca não apenas pela idade, mas pelo vigor com que joga futebol três vezes por semana, impressionando a todos com uma média de três gols por partida. Sua carreira no futebol amador se iniciou há 75 anos, em 1949, e desde então, ele ganhou o apelido carinhoso de “ninja” de seus colegas de equipe por sua agilidade incomum no campo.

A máquina de gols continua a rodar

Entrando em campo todas as terças, quartas e quintas-feiras por dois times locais desde os 82 anos, ele jogou até os 40 e fez uma pausa, retomando sua paixão pelo esporte aos 80. Agora, ele é um jogador regular do Old Corinthians pela liga Rushall Olympic, em Walsall.

Foto: SWNS

Seu aniversário de 90 anos foi comemorado de forma memorável: marcando cinco gols em um jogo contra adversários quatro décadas mais jovens, uma façanha que reitera sua excepcional capacidade física e técnica.

Após a morte de sua esposa, Doris, em 2020, o futebol se tornou uma fonte ainda mais vital de propósito e alegria para Fisher. Ele relata que o esporte o motiva a se manter ativo e evitar passar os dias apenas sentado.

Fisher começou sua jornada no futebol aos 14 anos, e mesmo após servir em locais como Líbia, Egito e Iraque como mecânico de motores da RAF, seu amor pelo jogo nunca diminuiu. Hoje, ele ainda celebra o retorno de seu time favorito, o Luton Town, à Premier League, após uma longa espera desde 1992.

Fonte: GNN

