Adolescentes de 12 anos são drogadas pelo pai de uma amiga durante festa do pijama

Um pai de 57 anos está sendo acusado de drogar propositalmente as amigas de 12 anos de sua filha. Segundo informações da Vogue, o caso em questão aconteceu em Oregon, nos Estados Unidos, e recentemente foi divulgado pelas autoridades.

Conforme publicado, o homem teria misturado as drogas em um smoothie de manga oferecido às meninas durante uma festa do pijama em sua casa. Uma delas não teria tomado toda a bebida e acabou ficando parcialmente acordada.

O homem, identificado como Michael Meyden, ofertou a bebida para as amigas da filha e as incentivou a beber, voltando ao porão onde elas estavam “assistindo a filmes e fazendo skincare” para checar se todas adormeceram.

A adolescente que permaneceu acordada, disse às autoridades que fingiu ter adormecido para enganar o homem, que verificou uma a uma para ter certeza de que estavam dormindo. Ele inclusive teria separado as meninas uma a uma na cama antes de voltar ao andar superior da casa.

Ela conseguiu pedir por socorro

Assustada, a jovem tentou entrar em contato com a mãe para pedir socorro, mas quando não conseguiu ela tentou contato com amigas e as mães de amigas na esperança de conseguir falar com alguém.

Uma de suas amigas atendeu a ligação e a mãe foi buscá-la. Em casa, a menina avisou aos pais sobre o ocorrido e juntos alertaram aos pais das outras meninas que ainda estavam na casa do homem. Todas foram resgatadas e encaminhadas ao hospital, onde testaram positivo para benzodiazepínicos.

Ainda no hospital, as meninas receberam a visita das autoridades, que identificaram sinais das drogas nos próprios movimentos e na declaração das adolescentes. Segundo uma delas, Meyden preparou smoothies para todas elas, que notaram alguns pontos brancos no topo da bebida.

Ele também inicialmente se recusou a entregar as meninas aos pais dizendo que todas elas estavam dormindo, mas acabou cedendo após a insistência deles.

O homem foi indiciado por nove acusações criminais e foi liberado sob fiança após se declarar inocente. Após o caso, ele se separou da esposa e passou a viver sozinho em Vancouver, Washington.

