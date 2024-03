Traída pela mãe: mulher descobre caso entre marido e mãe, com direito a tatuagem

Uma mulher ficou perplexa ao descobrir que sua mãe fez uma tatuagem em homenagem ao marido, expondo posteriormente o caso deles - a história por trás disso é horrível.

Sua mãe deve ser alguém em quem você pode confiar mais do que qualquer pessoa. Então, se você descobrisse que ela agiu com seu marido pelas suas costas, seria uma grande traição.

O caso

Quando uma mulher descobriu que seu marido e sua mãe tiveram um caso, ela ficou perplexa - e ainda mais confusa quando percebeu que sua mãe havia feito uma tatuagem em homenagem a ele, adicionada à sua coleção.

Na legenda, @katenacious brincou que a história era "tatTOO engraçada", mas muitos comentários ficaram se perguntando como ela havia lidado com a situação horrenda em que se encontrava.

Kat explicou que seu marido e sua mãe tiveram um "relacionamento de quatro meses", e sua mãe "fez uma tatuagem para ele" em algum momento quando eles estavam se vendo. Ela contou que descobriu por "acidente" porque sua mãe tentou manter a tatuagem em segredo, mas ela "foi pega".

Kat disse que seu pai havia comprado para sua mãe uma banheira de hidromassagem para o jardim, então queria comprar roupas de banho, e ela foi com a irmã mais nova de Kat, ela e o marido de Kat. Ela disse que sua mãe estava dividindo o vestiário com sua irmã mais nova, enquanto Kat e seu então marido esperavam do lado de fora com suas filhas gêmeas.

Eles ficavam pedindo a opinião de Kat sobre trajes de banho, e ela voltava ao camarim para dar uma olhada e dar conselhos. Mas então Kat notou na caixa torácica de sua mãe "uma tatuagem nova e recente", e quando Kat perguntou quando ela fez, sua mãe cobriu-a para escondê-la com as mãos e disse: "Eu não tenho uma tatuagem nova."

A irmã mais nova de Kat então perguntou à mãe por que ela ainda não sabia sobre a tatuagem, já que sua mãe continuava a negar ter feito uma nova tatuagem. "Por que você está escondendo isso? Por que você está mentindo sobre isso?", Kat perguntou à mãe. Sua mãe disse "Não sei, não sei por que", e Kat ainda estava perplexa com a situação, voltando para o marido para contar o que havia acontecido.

Sinos de alarme começaram a tocar para Kat, entretanto, quando seu marido admitiu que sabia sobre a tatuagem - mas ela não. Ela falou com sua irmã mais nova, que disse "todo mundo sabe", mas ela não foi informada. Kat então explicou que sua mãe estava tendo vários casos pelas costas de seu pai, então ela presumiu que a tinta era para um de seus "novos namorados", já que dizia "por favor, me ame para sempre" com um coração ou um símbolo do infinito, e ela bateu como "desesperado".

Kat descobriu que seu marido e sua mãe estavam tendo um caso "algumas semanas depois", e ela disse que a tatuagem surgiu em sua cabeça e pensou: "essa tatuagem era para meu marido, seu fdp". Quando o marido admitiu o caso, Kat perguntou se a tatuagem era para ele e ele "confirmou" que sim. Kat então admitiu no final do vídeo que tem passado os "últimos dois anos" fazendo laser na tatuagem correspondente com sua mãe, porque ela não tem mais um relacionamento com ela.

Nos comentários, as pessoas ficaram furiosas, com uma mulher dizendo: "Sinceramente, eu adoraria saber o que se passava na cabeça do seu marido para chegar ao ponto de conversar com sua mãe". Outros disseram que a história era "selvagem", e alguém disse: "meu Deus. Sinto muito. A quantidade de simpatia que tenho por você é altíssima. Isso é uma loucura."