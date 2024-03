Tenta roubar, mas cai de uma altura de 10 metros em um depósito... e foge

Nesta imagem você pode ver que a chapa de acrílico quebrou devido ao peso do homem

Quando tentava entrar na bodega Sedis Gacsa em Monterrey, com a intenção de roubar, um homem caiu de uma altura de 10 metros ao pisar em uma lâmina de acrílico que se soltou com o peso, informou a Proteção Civil.

A pessoa, com idade entre 25 e 30 anos, caiu de uma altura de aproximadamente 10 metros sobre algumas prateleiras de metal e roupas que estavam no interior do depósito.

A Proteção Civil de Monterrey informou que o acidente ocorreu por volta das 8h deste domingo, quando receberam o relatório do acidente.

"A corporação informou que recebeu um relatório sobre uma pessoa que cai de uma altura aproximada de 10 metros dentro de um depósito."

O estabelecimento está localizado na Bernardo Reyes e Constituyentes del 57, na colônia Niño Artillero.

"À chegada dos elementos da Proteção Civil de Monterrey, eles entram em contato com o guarda da loja Sedis Gacsa, mencionando que um homem, de aproximadamente 25 a 30 anos, ao tentar entrar no local para roubar, pisa em uma folha de acrílico, quebrando-a e caindo em cima de algumas prateleiras e roupas que estavam na área".

O guarda acrescentou que, ao ouvir as sirenes das viaturas, o suposto ladrão masculino fugiu do local sem ser localizado.

“Sem riscos, o pessoal da Proteção Civil de Monterrey se retira e o pessoal da empresa assume o comando.”