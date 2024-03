Ex-funcionários de um restaurante famoso do Distrito Federal denunciam que os gerentes instalaram uma câmera de segurança no banheiro para supostamente vigiar os trabalhadores do local.

Como detalhado pelo site Metropoles, a queixa foi formalizada e protocolada no Ministério Público do Trabalho (MPT), que investiga o caso.

Ao site um grupo também contou que a alimentação servida aos garçons e cozinheiros da franquia era de péssima qualidade.

Diante da escassez nutricional da comida fornecida, muitos deles admitiram que complementavam o almoço ou jantar com restos de lanches deixados por clientes nas mesas.

As denúncias se referem apenas à unidade do Lago Sul da rede.

Restaurante instala suposta câmera em banheiro para vigiar funcionários

Como revelado, irritados com a prática dos subordinados, os gerentes decidiram, então, colocar uma câmera no banheiro dos trabalhadores, que é usado por mulheres e homens.

Ainda de acordo com as informações, eles ainda teriam trancado o sanitário no horário do expediente para supostamente evitar que os subalternos descansassem fora do período estabelecido. Confira:

Com informações do site Metropoles

