Recorreu a um objeto de higiene para melhor desempenho sexual e acabou com uma dolorosa fratura

Um homem na Indonésia, que queria se dedicar totalmente às artes amorosas, acabou com uma fratura no pênis. E como? Bem, ele não encontrou nada melhor do que inserir uma escova de dentes no pênis e assim, ele acreditava, que poderia se sair muito melhor durante a relação sexual.

O acidente ocorreu na Indonésia, quando o homem de 43 anos teve que passar por uma cirurgia de emergência para remover a escova de dentes quebrada e reconstruir o membro do paciente.

De acordo com o jornal alemão Bild, o homem disse aos médicos que inseriu este instrumento para dar mais firmeza e rigidez ao seu órgão sexual.

Obviamente, não esperava que o pincel se quebrasse enquanto estava mantendo relações, pois ele disse que vinha fazendo essa prática - através de uma pequena incisão - desde 2017.

De acordo com especialistas, a prática de inserir objetos cirurgicamente sob o prepúcio, também conhecida como piercings genitais, é mais comum em certas partes do mundo, incluindo partes da Ásia.

O meio citado também explicou que os médicos do Hospital Acadêmico Geral Soetomo, em Java Oriental, determinaram que ele tinha uma “deformidade em berinjela”, um sinal de fratura de pênis, então eles foram obrigados a realizar uma cirurgia de duas horas.