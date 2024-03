Pai confisca cartão de assistência médica do filho após a mãe fazer uso indevido holding and giving credit card. Shopping Online , business online (Reprodução/Freepik)

Um homem publicou um relato no Reddit, revelando ter confiscado o cartão de assistência médica de seu filho menor idade, sob responsabilidade da mãe da criança. De acordo com ele, por meio do usuário u/ris_OLYMPUS, sua atitude foi movida após descobrir uso indevido do benefício por parte da mulher.

“Tenho um filho de 14 anos com minha ex, ‘Sarah’. Ele fica com a mãe como guarda principal, mas eu o vejo tanto quanto possível. Tenho meus filhos sob assistência médica e por isso a mãe dele tem o cartão para usar sempre que ele precisar ir ao médico ou tomar remédios”, iniciou o texto na rede social.

“Ao examinar meu extrato, vi que fui cobrado por várias consultas médicas e prescrições sobre as quais eu nada sabia. Presumi que fosse uma fraude, já que meu filho nunca fica doente e sua mãe teria me contado se ele estivesse, mas resolvi ligar para verificar/compartilhar essa discrepância”, continuou o texto.

Verdade revelada e cartão confiscado

Durante a ligação com sua ex, Sarah teria afirmado não saber do que se tratava e rapidamente desligou o telefone.

“Cerca de 10 minutos depois, enquanto eu estava prestes a iniciar uma discussão, ela mandou uma mensagem dizendo que [o uso do cartão] era para o meio-irmão do meu filho que teve um ressurgimento dos ataques de asma e precisava de remédios”, contou.

“Para ser honesto, isso realmente me frustrou porque ela nunca perguntou e significa que seu outro filho era, na verdade, [registrado como] ‘meu filho’, afetando assim o histórico médico do meu filho”, desabafou.

Ao longo da discussão, o homem revelou que sua ex ficou na defensiva e resultou em sua ida até a casa de Sarah, a fim de buscar o cartão de assistência médica. No final, ele recebeu o cartão de volta e disse para entrar em contato quando o filho necessitar dos serviços.

