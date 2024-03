Menino de 3 anos é picado por jararaca no pátio de uma creche no Rio de Janeiro

Um menino de três anos foi picado por uma cobra da espécie jararaca no último dia 5 de março enquanto estava no pátio de uma creche em Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Conforme publicado pelo G1, o menino foi socorrido e passa bem.

O caso ocorreu na Creche Municipal de Educação Infantil Márcio Palheta, no bairro de Vale Verde. Segundo informações da prefeitura, o animal estava escondido entre os brinquedos que ficam no pátio quando a criança foi picada no polegar direito.

Após o ocorrido, o menino foi socorrido e encaminhado o Hospital do Retiro. No local, ele foi medicado com soro antiofídico e colocado em observação para acompanhar sua recuperação. Até o momento da publicação, a informação é de que o menino passa bem.

O que fazer caso encontrar uma cobra

Sabemos que se deparar com uma serpente em sua casa ou em ambientes frequentados no dia a dia pode ser algo assustador e gerar uma série de reações. No entanto, caso isso aconteça a principal recomendação é não matar, atacar ou tentar capturar a cobra sozinho ou com ajuda de outras pessoas não treinadas.

O ideal nestes casos é manter o animal em observação a uma distância segura e acionar o serviço de emergência do corpo de bombeiros. Desta forma, uma equipe treinada será encaminhada ao local para realizar a remoção segura do animal, evitando possíveis danos as pessoas e a serpente, que após ser capturada será levada a um local de mata adequado.

Em caso de acidentes com cobras a orientação é manter a vítima deitada e evitar que ela se movimente para diminuir a velocidade de absorção do veneno. Ela deverá ser levada para o serviço de saúde mais próximo e, se possível com uma imagem do animal que a picou. A identificação da espécie é de grande importância para a administração do soro adequado.

