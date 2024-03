Laser e anéis: assim os viagens no tempo poderiam ser feitos

Viagem no tempo de acordo com o físico Robert Mallet

As viagens no tempo são um tema que nos fascina. Todos queremos saber como alguém poderia viajar para o passado ou para o futuro, através de um método científico que desafie todo o conhecimento até agora obtido sobre nossa existência.

Ronald Mallett, um físico americano com raízes africanas, afirma ter resolvido a Teoria Geral da Relatividade de Einstein e, com isso, a forma de viajar no tempo através de anéis de laser.

Portanto, é hora de explicarmos como é a teoria com a qual, em princípio, poderíamos viajar para o passado.

Lasers e anéis. A teoria de viagem no tempo de Robert Mallet parte da ideia de criar um anel de luz giratório. Este anel seria composto por um conjunto de lasers que gerariam uma intensa quantidade de energia.

A rotação do anel criaria uma curvatura no espaço-tempo, semelhante à produzida por um buraco negro, o que teoricamente permitiria viajar para o passado.

Mallett propôs dois designs diferentes para seu anel de luz

Um anel de lasers de alta potência: este design usaria lasers de alta potência para criar a curvatura do espaço-tempo

Um anel de matéria exótica: este design usaria um material com propriedades exóticas, como massa negativa, para criar a curvatura do espaço-tempo

Profesor Ronald Mallett

Motivado pela morte de seu pai quando era criança e sua fascinação pela ficção científica, Mallet embarcou na ambiciosa missão de construir uma máquina do tempo que lhe permita viajar para o passado.

O seu trabalho baseia-se na teoria da relatividade geral de Einstein, que propõe que o espaço-tempo é uma estrutura flexível que pode ser deformada pela gravidade.

O trabalho dele recebeu críticas de alguns cientistas, que consideram suas ideias pouco realistas e impossíveis de alcançar. No entanto, Mallet continua sua pesquisa e está convencido de que a viagem no tempo é possível.

“Não estou tentando construir uma máquina do tempo para mudar o passado”, disse Mallett em entrevistas.