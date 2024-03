Indignação no México após a libertação de um homem acusado de violar sua sobrinha de 4 anos

No México, não podem mais da indignação. O acusado de violar uma menina de quatro anos foi absolvido porque o juiz considerou que não havia provas suficientes contra ele, devido ao fato da menina não se lembrar da hora nem do local do abuso.

Juan Manuel Alejandro Martínez Vitela, justificou sua decisão na insuficiência de provas para comprovar o crime de abuso sexual contra a menina, supostamente cometido por seu tio.

"Onde está a confirmação dessa informação (local e horário da agressão)? Diante da insuficiência de provas para justificar o crime de abuso sexual, o correto é conceder uma sentença absolutória ao senhor Alejandro", disse o juiz.

A mãe da menina, obviamente muito irritada com a decisão, questionou o juiz e perguntou por que ele não acreditou em sua filha, mesmo tendo ouvido seu depoimento durante a investigação.

"Sua senhoria, como é que a minha filha vai saber a hora exata?", disse Victoria Figueiras, mãe da menina, ao magistrado - ou seja, a capacidade de uma menina de 4 anos de idade. Como ela vai saber?"

No entanto, o juiz aceitou que houve toques indevidos contra a menor por parte do agressor, devido a vídeos probatórios, bem como pelos exames realizados na menor, que indicaram dano emocional na vítima.

As autoridades acrescentaram que o suposto agressor da menina comprovou com recibos que durante o dia em que a menina foi agredida, esteve em estabelecimentos comerciais até chegar em casa à noite.