Incrível! Vídeo mostra tubarão engolindo a câmera de mergulhador e grava todo o interior de seu corpo

Os tubarões, embora não sejam as criaturas mais poderosas do mar, costumam ser as mais aterrorizantes. Cinco filmes em homenagem ao que um desses animais é capaz de fazer comprovam nossa afirmação.

É por isso que ficamos surpresos com um evento que ocorreu há anos, mas que nas últimas semanas se tornou viral. Um enorme tubarão engoliu a câmera de um mergulhador e depois a cuspiu. O resultado é um vídeo que nunca poderia ser alcançado intencionalmente. O tubarão gravou todo o interior de seu corpo, POV: a última coisa que você vê quando é comido por uma dessas criaturas.

O vídeo pertence ao mergulhador chamado Rick Rosenthal. O profissional estava filmando tubarões tigre nas Ilhas Maldivas quando um deles mordeu sua câmera e a engoliu.

Estava a usar uma câmera GoPro HERO7 Black, resistente à água até 10 metros de profundidade. O dispositivo gravou imagens incríveis do interior do estômago do tubarão, incluindo seus dentes, brânquias e órgãos internos.

Felizmente, o tubarão regurgitou a câmera alguns minutos depois. O aparelho estava intacto e as imagens gravadas puderam ser recuperadas.

As imagens gravadas pela câmera se tornaram virais e foram vistas por milhões de pessoas ao redor do mundo. O vídeo proporcionou aos cientistas uma visão única do interior do corpo de um tubarão tigre e ajudou a aumentar a conscientização sobre a importância da conservação dos tubarões.