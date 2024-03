Homem que tatuou o rosto e a cabeça de preto é criticado: veja como ele é

As redes sociais viralizaram a história de Roma Rodríguez, um espanhol de 41 anos que decidiu tatuar todo o seu rosto e cabeça com tinta preta. No entanto, ele agora menciona que está recebendo mensagens discriminatórias.

Esta técnica chamada 'Blackout' envolve preencher essas partes do corpo com tinta preta. O homem disse que esse processo foi muito doloroso em sua cabeça, pois também tatuou as orelhas, o nariz, a área perto dos olhos e seu rosto.

Roma também disse que esta técnica o deixou surdo por sete dias, descrevendo-a como "uma experiência incrível". Ele mencionou isso em uma entrevista com o YouTuber Rene ZZ.

O homem revelou que a decisão de tatuar a cabeça e o rosto não foi aleatória, pois sempre foi amante de tatuagem e já tinha algumas partes do corpo tatuadas. Durante uma viagem à Nova Zelândia, os habitantes o encorajaram a fazer uma tatuagem tradicional em seu rosto, e assim ele iniciou o processo de tatuar tudo de preto.

Agora, ele está enfrentando problemas em sua vida cotidiana, pois seu telefone não reconhece seu rosto para desbloqueio. "Não está funcionando, pede para eu tirar o que tenho no rosto. Fui na Apple de Barcelona, disse 'Ei, o que vocês me venderam, cara? O Face ID não está funcionando'. Não me reconhece", disse.

Também indicou que é vítima de racismo e discriminação. Indicou que as pessoas que o veem sentem repulsa. “Tenho sofrido muito racismo por ser negro. E (risos), principalmente quando não tinha os olhos tatuados”. “Me chamaram de Baltasar, mineiro e de tudo”.