Homem mostra a jovens o que acontece quando se escolhe fofocar em uma sessão de cinema

Um caso inusitado gerou críticas após ser compartilhado no Reddit. Segundo o responsável da postagem, a atitude que ele tomou foi a única possível diante do desrespeito de duas jovens que estavam na sala de cinema.

Sem se identificar, o homem conta que foi ao cinema para assistir ao filme Duna 2. Para aproveitar o momento, ele optou por uma sala de cinema VIP, com poltronas ainda mais confortáveis e pequenas mesas com direito a serviços de comida e bebida.

Duas fileiras a frente sentaram-se duas jovens que, segundo o homem, não pararam de conversar em volume alto durante todo o filme.

“Começou a ficar uma situação completamente irritante, e perto dos 20 minutos de filme uma delas começou a mexer no celular com o brilho na tela ao máximo. Ela ficou vendo as redes sociais, fazendo publicações e várias coisas”.

“Depois da terceira vez que ela fez isso, eu gritei falando para ela desligar celular e ela virou me mandando calar a boca”!

Ele tomou uma atitude

Segundo o homem, apesar de ter desligado o celular naquele momento a jovem voltou a pegá-lo depois de alguns minutos, fazendo com que ele ficasse completamente revoltado.

“Joguei pipoca nela, bem na cabeça e, como dá pra imaginar, ela levantou gritando comigo e perguntando se eu estava realmente fazendo aquilo. Eu respondi que sim, e falei que ela deveria ser capaz de viver sem mexer no celular por algumas horas. A essa altura outras pessoas ficaram irritadas e a jovem guardou o celular”.

“Foi por apenas 20 minutos. Ela pegou novamente e eu joguei mais pipoca na cara dela, ao que ela desligou o celular e ficou assim pelo restante do filme. Ninguém falou nada, ninguém aplaudiu, ninguém nem sequer se importou. Tudo ficou tranquilo até o fim do filme, quando ela me viu e falou para a amiga que eu era o idiota”.

“Comentei sobre isso com outras pessoas essa manhã e apontei as questões de comportamento dentro do cinema. Eu paguei caro por cada uma das entradas e pelas bebidas, além de estacionamento e toda a experiência daquele local. Eu gostaria de aproveitar o ambiente e não de ter que lidar com uma pessoa que não consegue ficar sem mexer no celular. Foi errado esperar o mínimo de comportamento dos outros?”.

Para os usuários do Reddit, a atitude dele foi completamente justificada pela atitude da jovem.

“Você deveria ter jogado mais pipoca na cabeça dela”, criticou uma pessoa.

“Você tentou lidar com a situação de uma forma madura, ela respondeu como uma criança mimada e teve o que mereceu”, finalizou outra.