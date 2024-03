Homem injeta substância desconhecida em jovem universitária no transporte público na Colômbia

Um homem teria injetado uma substância desconhecida em uma jovem de 17 anos enquanto ela estava na estação do sistema de transporte público Transmilenio, em Bogotá, Colômbia, conforme denunciado pela família da menor de idade.

Uma vez que o incidente ocorreu, que foi registrado na sexta-feira, 1 de março, o agressor fugiu do local. De acordo com o testemunho da adolescente, compartilhado por sua mãe em uma entrevista com o canal de televisão Citytv, o incidente ocorreu durante a tarde.

A ideia da jovem era fazer uma transferência para pegar outro ônibus, pois estava indo para o seu local de trabalho. Enquanto isso, um homem se aproximou dela e, sem dizer nada, injetou algo em seu braço.

A mãe da vítima assegurou que ela, sua filha e sua família estão muito assustadas, pois ainda não têm certeza do que foi injetado nela. No entanto, explicou que a jovem passou por vários exames de sangue para verificar qualquer anomalia. No entanto, ela apontou que até agora não identificaram nenhuma substância estranha nos resultados.

A mãe da menor de idade afirmou: “Tenho que repetir os exames dela em dois meses para garantir que esteja tudo bem” . Os médicos prescreveram vários medicamentos para evitar que ela desenvolva qualquer tipo de infecção devido ao incidente.

A jovem descreveu o agressor como um homem jovem, com barba e óculos. No entanto, ela apontou que o nervosismo não permitiu que se lembrasse de mais detalhes sobre a aparência do agressor.

“Denunciamos porque não queremos que isso aconteça com mais jovens. É perigoso que um desajustado esteja atacando mulheres em uma estação tão movimentada″, afirmou a mãe da menor de idade, em conversa com o referido veículo de comunicação.