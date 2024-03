Homem foi pego tomando banho na caixa d’água de um restaurante de fast food conhecido

Através das redes sociais, foi divulgado um vídeo no qual um homem completamente nu toma banho dentro de um dos tanques de água potável de um restaurante de fast food, especificamente de hambúrgueres.

Nas imagens, que teriam sido captadas de um prédio próximo, é possível observar que o homem mergulha completamente no tanque central, localizado no telhado do estabelecimento comercial, para tomar banho.

Homem é flagrado tomando banho nos tanques de água potável do Burguer King

O homem consegue sair do tanque em poucos segundos, embora ele se sente na borda rapidamente antes de conseguir sair completamente da água.

Os usuários da internet se pronunciaram sobre os acontecimentos dizendo que: “tomando banho e urinando parece... uma jóia o ‘King’ dos reis... deve ser o ingrediente secreto do ‘burguer’...”, “Ainda bem que não gosto muito de hambúrgueres hahahaha”, “como ele chegou lá?”, “Os habitantes de Medellín estão bem loucos ultimamente hahaha”, “Descobriram o segredo do sabor!”, “E esse último movimento não parece que ele fez o 2″ e “E nos criticam nós que amamos hambúrgueres de rua”.

Por enquanto, o renomado restaurante de fast food não se pronunciou a respeito, então não se sabe se eles tinham conhecimento dessa situação e se tomaram alguma medida sanitária.