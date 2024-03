Entregador comeu o pedido de uma cliente e teve a audácia de criticá-la por “não ter frango”

Em meio a preocupações sobre a segurança nas entregas em domicílio, uma usuária da rede social X, identificada como @valecristancho_, compartilhou uma experiência perturbadora vivida por uma amiga com um entregador de aplicativo. O incidente gerou um debate sobre a confiança nessas plataformas e a segurança dos pedidos.

O tweet de @valecristancho_ expõe como o entregador mencionou para a jovem que “nós, da empresa, experimentamos a comida”, anexando uma imagem do pedido que a usuária havia feito, o qual estava aberto e parcialmente consumido. A mensagem da usuária, acompanhada de capturas de tela da conversa com o entregador, alertou os usuários sobre a preocupante situação.

Os comentários nas redes sociais refletem a preocupação generalizada e sugerem que os consumidores devem reconsiderar o uso de plataformas de entrega em domicílio e optar por pedir diretamente aos restaurantes para evitar possíveis incidentes semelhantes. A segurança e a confiança no serviço de entrega são aspectos fundamentais para os usuários, e este incidente destacou a importância de garantir a integridade dos pedidos e a privacidade dos clientes.

O incidente relatado por @valecristancho_ reacendeu o debate sobre a segurança nas entregas em domicílio e levou os usuários a questionar a confiabilidade desse tipo de plataformas. Enquanto isso, os consumidores estão instando a tomar precauções adicionais ao fazer pedidos online e considerar alternativas para garantir uma experiência de entrega segura e confiável.

Sobre o caso, que aqui ocorreu com o aplicativo DiDi Food, da Colômbia, enviaram o seguinte comunicado, no qual rejeitam categoricamente o que aconteceu:

“No DiDi Food, buscamos e promovemos que a experiência ao usar o aplicativo seja ótima, agradável e segura. Sobre este caso em particular, lamentamos a situação apresentada. Rejeitamos veementemente qualquer ato que atente contra a integridade e segurança dos usuários que utilizam aplicativos para pedir e entregar comida. Ao conhecer o caso, foram ativados os protocolos internos, que resultaram, entre outras ações, no bloqueio do entregador por uso inadequado do aplicativo e no reembolso à usuária. Por fim, instamos os usuários a relatarem usos inadequados do aplicativo, pois na DiDi Food a segurança dos usuários é prioridade.”