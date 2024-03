Declaração de filha faz mãe desabar no choro em frente a toda família

A escolha sobre ter filhos ou não deve partir de cada pessoa, mas nem sempre isso vai agradar aos demais, principalmente aos pais e mães que esperam ser avós em algum momento de suas vidas. Buscando por apoio no Reddit, uma mulher decidiu desabafar sobre a reação de sua mãe ao saber a respeito de suas escolhas.

Sem se identificar, ela, que tem 35 anos, conta que nunca desejou ter filhos e que por ser a mais velha de 4 irmãos já teve sua dose suficiente de cuidados com outras crianças. Segundo ela, ao longo de sua vida a maioria de suas vontades e desejos ficou de lado para que seus irmãos fossem atendidos.

Além disso, os relatos de sua mãe sobre as dificuldades das mulheres adolescentes ao terem filhos fizeram com que ela ficasse assustada com a possibilidade de uma gestação.

“Por anos eu decidi que não terei filhos e isso não é uma novidade para meus pais. Meu pai não se importa, mas minha mãe fala que isso deixa seu coração partido”, explica.

“No último final de semana minhas tias e primos vieram para uma reunião familiar e eu fiquei responsável por ajudar com tudo enquanto meus irmãos aproveitaram o momento. Eu precisei pegar a comida na casa da minha mãe, levar ao parque, depois levar de volta, limpar a casa dela e limpar o parque”.

Ela magoou a mãe

O maior problema foi quando a mãe mudou de postura e criticou a filha por ter “deixado de ajudar” para jogar um pouco com todos. Ao retornar para a casa a mãe, o clima ficou ainda mais tenso diante da revelação de que sua prima está grávida novamente.

“Após a alegria inicial, minha mãe disse que deveria ser legal ver sua filha ter um filho e que ela não sabe como é isso porque eu a estou torturando por não ter um bebê. Isso mesmo sabendo que meus irmãos têm filhos, ou seja, ela tem netos”.

“Eu a lembrei de que sou solteira e de que não criarei uma criança sozinha, mas ela disse que eu estou fazendo isso de propósito e começou a ter o apoio das minhas tias. Fiquei cansada e disse a ela que suas histórias de terror sobre as complicações do parto me fizeram optar por não ter filhos. Ela gritou dizendo que eu a estava culpando por isso e foi para o quarto chorando”.

“Agora minhas tias e tios estão gritando comigo e me criticando por ser egoísta. A notícia chegou nos meus irmãos que falaram que eu deveria ter ignorado”, finaliza.

Para os usuários do Reddit, ela apenas deixou clara a sua escolha.

“A culpa foi dela de te levar ao limite na frente de todos os familiares. Você apenas reagiu conforme a situação”, comentou uma pessoa.

“Você não é obrigada a ajudar sempre e com todas as coisas. Tenho a impressão de que ela faria o mesmo com os seus filhos”, finalizou outra.