Cruzeiro gigante é lançado e conta com paredes de vidro

No início deste ano, a Princess Cruises celebrou o lançamento do Sun Princess, estabelecendo um marco significativo na indústria de cruzeiros. Com capacidade para 4.300 passageiros, este navio oferece uma experiência única no mar, repleta de opções de lazer e aventuras emocionantes.

Uma experiência sem igual

Este novo navio não decepciona quando se trata de comodidades e entretenimento. Com 29 restaurantes, um cassino, cabanas luxuosas e cabines elegantes, os passageiros têm uma variedade incrível de opções para desfrutar durante sua viagem. Destaque para o novo espaço Spellbound, que abriga um salão, bar, sala de música e teatro.

Huge new cruise ship launches with magicians and glass walls that tilt over the ocean https://t.co/MxwMZIdn6x pic.twitter.com/OfZN8hIT4M — Mirror Travel (@MirrorTravel) March 4, 2024

Entretenimento de alto nível

A bordo do Sun Princess, os passageiros podem desfrutar de uma ampla gama de entretenimento. Desde bares e lounges até piscinas no deck superior e clubes infantis, há algo para todos os gostos. Os shows, como 'Vallora, A Pirate Quest!', prometem uma experiência memorável com uma trilha sonora cheia de sucessos dos anos 1980.

Além das opções de entretenimento convencionais, o Sun Princess oferece experiências únicas, como o Sea Breeze Rollglider, que proporciona uma emocionante vista aérea do oceano, e o Infinite Horizon, que permite aos passageiros espiar pelas paredes de vidro inclinadas do navio.

Enquanto o Sun Princess atrai a atenção dos entusiastas de cruzeiros, a indústria testemunhou outro marco com o lançamento do Icon of the Seas da Royal Caribbean. Com uma infinidade de atrações emocionantes, este navio promete uma experiência incomparável para seus mais de 7.000 passageiros.