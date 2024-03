Conheça Xartrux, o gato brasileiro que quer entrar para o Guinness como o maior do mundo

Xartrux e o gato de estimação do casal Márcia e Jean Martins, de Jaú, no interior de São Paulo, e está muito próximo de deixar se ser mais um pet desconhecido e tornar-se famoso no mundo inteiro.

Com 10 quilos e cerca de 1,30 metro, o felino concorre ao título de “maior gato do mundo”. Em janeiro, seus tutores protocolaram a documentação e as fotos solicitando o reconhecimento do título no Guinness Book, o livro dos recordes mundiais.

Xartrux tem 6 anos e é da raça maine coon, considerada a maior raça de gatos do mundo, com machos atingindo a média de 1,10 metros e fêmeas, 1 metro. Segundo seus tutores, apesar do tamanho é um animal doce, companheiro e preguiçoso.

Ele nasceu na casa dos tutores e era o menor gatinho da ninhada, levando seus donos a acharem que ele não fosse ‘vingar’, mas com quatro meses já era o maior animal de toda a ninhada.

De acordo com os tutores, no final de abril e início de maio os representantes do Guiness Book devem realizar uma medição oficial, que deve contar com a presença de um fotógrafo e um juiz para atestar a declaração do tamanho do animal.

Atualmente, o maior gato vivo do mundo, segundo o Guiness, vive na Itália. Ele tem a mesma raça de Xartruz, é um maine coon, e vive na Itália com seus tutores. Ele mede 1,19 metro. O anterior, Swetie, que morreu em 2016, media 1,23 m.