Como se fosse um animal de estimação, um homem passeia com um filhote de tigre X

Nos últimos dias, um vídeo se tornou viral nas redes sociais, onde é possível ver um homem passeando com um filhote de tigre pelas ruas Ricardo Garibay e pelo famoso Jardín la Floresta, localizado no município de Tulancingo, Hidalgo.

Dentro do vídeo que circula na plataforma X, é possível ver como o animal está amarrado pelo pescoço com uma corrente, como se fosse um animal de estimação. Esse fato causou impressão e denúncias dos usuários.

A esse respeito, os internautas pediram às autoridades de Hidalgo que intervenham no caso porque é uma espécie que deve estar sob proteção devido à sua periculosidade. Além disso, consultaram a opinião pública sobre a legalidade de tê-los em casa.

De acordo com a área de comunicação social da Presidência Municipal, receberam chamadas de emergência para alertar sobre o homem que estava levando um felino com uma corrente em plena via pública. Diante dessas chamadas, o pessoal da Segurança Pública se deslocou para o local indicado, mas ao chegar, o homem e o tigre já tinham se retirado.

Após não localizar o indivíduo, a Presidência Municipal assegurou que organizará uma reunião com a Secretaria do Meio Ambiente para determinar as ações legais a serem tomadas diante desse acontecimento.

É legal ter animais exóticos no México?

De acordo com a Lei Geral da Vida Selvagem, a venda de animais exóticos deve ser feita com comerciantes certificados para garantir que os animais nasceram em cativeiro. Além disso, os futuros proprietários devem possuir permissões emitidas pela Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Naturais (Semarnat), obtidas através do processo 08-056.

Portanto, é possível ter animais exóticos como animais de estimação, desde que se cumpram os requisitos e regulamentos estabelecidos pelas autoridades correspondentes no México. O que não é permitido é levá-los para passear em vias públicas.