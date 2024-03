Como aves de rapina: um caminhão tombou com bebidas energéticas e os pedestres pegaram as garrafas

Durante a tarde desta segunda-feira, um caminhão que transportava energéticos e outras bebidas refrigerantes tombou na passagem lateral do setor Las Viñas em Ambato. Os pedestres e outros motoristas que passavam pelo local não encontraram nada melhor do que levar as latas que ficaram espalhadas na estrada.

De acordo com as informações dadas, o motorista do veículo perdeu o controle dos freios, derrubando vários postes de energia elétrica. Felizmente, não houve vítimas fatais, mas sim feridos que foram imediatamente levados para um centro de assistência.

É importante lembrar que há cerca de quatro meses, ocorreu um incidente semelhante, quando mais de US$ 50 mil caíram de um veículo e, bem, as pessoas que estavam por perto se lançaram para recolher as notas e não para ajudar as pessoas feridas.

O mesmo aconteceu nesta segunda-feira, quando nas redes sociais começaram a circular vídeos das pessoas desesperadas levando garrafas e latas de refrigerantes.