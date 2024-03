Com apenas uma câmera! Governo do México ‘procura’ assassino em série de cães

A instalação de uma câmera após o assassinato de 23 cães na Floresta de Nativitas, no México, foi a única resposta que as autoridades da Cidade do México deram em nove meses de crimes contra animais que são esfolados, mutilados e abandonados sem órgãos nas áreas verdes da floresta ao sul da capital.

Em junho de 2023, começaram os assassinatos em série de cães de rua na Floresta de Nativitas, que em seis meses já haviam alcançado a marca de 19 vítimas, e até o momento de 2024, pelo menos mais quatro casos foram registrados, os quais foram reportados e documentados por moradores e organizações que esterilizam, alimentam e cuidam dos cães abandonados na região.

Os cães são despojados de seus órgãos

No início, os animais mutilados eram deixados à vista de todos nas estradas de terra que levam à entrada principal e, com o tempo, os corpos começaram a ser abandonados em diferentes pontos da floresta.

Foi a Cocoa, a sexta vítima do assassino de cães de Nativitas, que enfureceu os vizinhos - cansados de relatar a situação e serem ignorados no Sistema Unificado de Atenção ao Cidadão e na prefeitura de Xochimilco - a se manifestar, distribuir panfletos e divulgar para os meios de comunicação os casos de maus-tratos aos animais que estavam ocorrendo.

Cartazes colocadas por vizinhos preocupados pelos assassinatos de cães na Floresta de Nativitas

“É uma pessoa que gosta que vejam a tortura que está fazendo, é uma pessoa com um perfil doentio que quer que toda a sociedade esteja ciente da tortura que está infligindo a esses pobres cachorrinhos indefesos”, explicou Nitzia Rosas, vizinha da área e ativista da organização Amamos a los Perritos Xoch.

Na Floresta de Nativitas, vivem entre 30 e 35 cães abandonados que são cuidados por moradores e ativistas. No entanto, nem todos os animais assassinados nos últimos nove meses viviam na área, muitas das vítimas dos crimes em série foram transferidas de outros lugares para a Área de Valor Ambiental localizada em Xochimilco.

23 cachorros foram brutalmente assassinados desde junho de 2023

Geralmente, as descobertas dos corpos são feitas pelos corredores que frequentam a floresta, que rapidamente alertam os cuidadores voluntários dos cães abandonados.

"Foi muito triste porque os vizinhos às vezes nos contam sobre diferentes cachorrinhos que encontramos, eles dizem: 'eu ouvi uivos, mas é uma área muito insegura'. Mesmo assim, já dizemos a eles que, se ouvirem um uivo, nos avisem ou chamem a polícia." — Nitzia Rosas.

Sem orçamento, nem vontade

Com o argumento de que "não há orçamento", "as câmeras e os cabos são roubados", as autoridades têm se recusado a atender às demandas dos habitantes de Xochimilco, que buscam tornar a floresta um lugar mais seguro e evitar que a violência contra os animais se intensifique para outras dimensões.

Há pouco mais de duas semanas, funcionários do Centro de Comando, Controle, Computação, Comunicações e Contato Cidadão da Cidade do México, mais conhecido como C5, foram a Floresta de Nativitas para instalar uma câmera de vigilância com o objetivo de obter pistas sobre quem - ou quem - está por trás dos casos de tortura e maus-tratos a animais.

Bosque de Nativitas

No entanto, os moradores da área e ativistas relatam que o pessoal do C5 encontrou uma série de deficiências e descuidos por parte das autoridades da prefeitura de Xochimilco e de órgãos como a Secretaria do Meio Ambiente com as quais eles mesmos têm lidado nos últimos meses, pois, embora queiram instalar iluminação, totens e câmeras nas cinco entradas da floresta, não há fornecimento de luz, postes ou infraestrutura suficiente.

Ativistas e vizinhos alimentam os animais abandonados

"Não há infraestrutura, não há luz, é ridículo, ou seja, a falta de manutenção que a floresta teve impediu que o C5 pudesse tomar medidas imediatas e instalar câmeras nas entradas, e isso também é um problema da Sedema e de Martí Batres, que não viram uma floresta que está abandonada há muitos anos." — Nitzia Rosas.

É importante notar que a Floresta de Nativitas é uma Área Verde de Alcance Variável (AVA) da Cidade do México na categoria de floresta urbana, portanto, sua manutenção e iluminação são de responsabilidade da alcaldia Xochimilco e da Sedema; no entanto, nenhuma instância mostrou vontade de resolver os casos de abuso animal ou o abandono que a floresta sofre.

Ironicamente, a metros dos lugares onde foram encontrados os restos dos cães mutilados e da floresta cujas árvores parecem secas e, em alguns casos, começam a desmoronar, estão os escritórios da Comissão de Recursos Naturais e Desenvolvimento Rural, entidade responsável pela gestão integral e sustentável dos territórios florestais.

Os cães abandonados da Floresta de Nativitas não estão seguros devido aos assassinatos que se tem registrado no último ano

Em 17 de novembro de 2023, Martí Batres abordou o tema em sua coletiva de imprensa e assegurou que o que está acontecendo na Floresta de Nativitas "é uma violência contra os animais, pois também pode se projetar contra pessoas, seres humanos, então é condenável", afirmou o governante da capital, que adiantou que haveria investigações.

No entanto, um dia depois, a vítima 19 apareceu e elementos da Secretaria de Segurança Cidadã (SSC) tentaram esconder o corpo mutilado. Nove meses após o início dos crimes de brutalidade, tortura e maus-tratos aos animais, o Ministério Público da Cidade do México só tem linhas de investigação e nenhum progresso sobre os possíveis responsáveis.

Bosque de Nativitas

Nesse sentido, Rosas afirmou que, apesar do caso já ter chegado ao chefe de Governo da Cidade do México, não houve vontade política para resolver as questões de iluminação, vigilância, criminalidade e, principalmente, a crueldade animal que ocorre em Xochimilco desde junho de 2023. "Já teríamos pelo menos uma floresta iluminada há meses", enfatizou a ativista.

Outros esforços para a detenção de quem possa estar envolvido nesses crimes têm vindo de organizações internacionais como Pessoas pelo Tratamento Ético dos Animais (PETA, em inglês); assim como da deputada local Ana Villagrán, que anunciaram recompensas de mil dólares (cerca de 16,893 pesos) e 50 mil pesos, respectivamente, para quem fornecer informações que levem à prisão e condenação por crimes de crueldade animal em Xochimilco.