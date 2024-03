Avô milionário da Inglaterra causa polêmica ao deixar R$ 268 para cada neta

Em um caso que chocou a Inglaterra, Frederick Ward Snr, um ex-soldado veterano de 91 anos, deixou uma herança estimada em R$ 2,7 milhões.

Contudo, sua decisão de repartir apenas R$ 268 para cada uma de suas cinco netas, após sua morte em 2020, revelou uma história de desavenças familiares e desapontamentos que transcendem o valor monetário.

Desapontamento familiar e decisão final

Frederick estava claramente descontente com a frequência das visitas de suas netas, uma mágoa que levou a uma decisão drástica em seu testamento.

Ele optou por favorecer dois de seus três filhos, Terry Ward e Susan Wiltshire, deixando apenas uma quantia simbólica para os descendentes de Frederick Jr., seu filho falecido em 2015. A falta de visitas ao hospital durante seus problemas pulmonares foi apontada como a razão para tal escolha, evidenciando um abismo emocional entre o patriarca e suas netas.

Controvérsia jurídica e familiar

A revelação do testamento só ocorreu após a morte de Frederick, deixando as netas, Carol Gowing, Angela St. Marseille, Amanda Higginbotham, Christine Ward e Janet Pett, surpresas e inconformadas. Elas questionam a lucidez do avô e a possível influência de outros familiares sobre sua decisão.

No entanto, o Tribunal Superior, sob a avaliação do juiz James Brightwell, ratificou a vontade do idoso, considerando-a racional dada a distância emocional entre ele e suas netas.

Reflexões sobre legados e relacionamentos

Este caso destaca a complexidade dos laços familiares e como desapontamentos e expectativas não atendidas podem influenciar decisões de grande impacto.

O legado de Frederick Ward Snr vai além de sua riqueza material, refletindo sobre a importância das relações humanas e o peso das ações (ou da falta delas) no tecido familiar.

Fonte: O Globo

