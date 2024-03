Atleta sofre fratura exposta em pleno Mundial de Atletismo

Os Campeonatos Mundiais de Atletismo em Glasgow, Escócia, foram manchados pela assustadora lesão sofrida pela saltadora de vara Margot Chevrier, neste domingo.

A francesa estava competindo na final e quando tentou realizar um salto de 4,65 metros, o qual falhou, mas ao aterrissar caiu mal e se lesionou.

Chevrier sofreu uma fratura exposta no tornozelo esquerdo, o que foi confirmado pelo treinador Grant Brown, que disse "o osso estava saindo pela pele".

Margot imediatamente começou a gritar de dor, então ela foi rapidamente socorrida e até recebeu oxigênio.

Mesmo do hospital Queen Elizabeth, a atleta francesa compartilhou uma imagem de sua perna na qual apontou: "Fratura aberta do astrágalo. Primeira cirurgia amanhã de manhã, segunda na França, farei o que for necessário; Paris 2024 lá estarei".