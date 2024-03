A venda do copo rosa da Starbucks da marca Stanley inunda as redes sociais com memes

Venda do copo Stanley rosa da Starbucks inunda redes sociais com memes Foto: (Especial)

O Starbucks, a famosa cadeia de cafeterias, gerou grande entusiasmo no México com o tão aguardado copo Stanley cor-de-rosa. Assim, milhares de pessoas correram após o anúncio da venda deste novo e exclusivo produto da marca.

O acima mencionado provocou longas filas, discussões, empurrões e puxões para conseguir o famoso copo colecionável. Além disso, inundou as redes sociais com memes sobre o alto preço do garrafa térmica rosa da Stanley da Starbucks, bem como zombarias para com as pessoas que não conseguiram adquirir um.

Através da plataforma X, os internautas deixaram voar sua imaginação e compartilharam seus melhores memes sobre a venda do copo Stanley da Starbucks.

Alguns usuários não pararam de zombar da validade da promoção, ‘promoção desde 1999 e até esgotar o estoque’.

Outros trocam o copo Stanley por uma Plurinominal na Câmara dos Deputados ou por um terreno.

Entretanto, uma parte do público prefere beber água em copinhos da Chefs do 7 Eleven, em um copo com gritos de Monster Inc. e até em um copo com o nome de Peña Nieto.

A emoção de comprar o copo Stanley rosa da Starbucks desapareceu com o preço de 890 pesos (R$ 262,00), mas as piadas continuaram.

Há aqueles que trabalharam muito para se dar ao luxo de um copo Stanley rosa da Starbucks.