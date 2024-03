Realidade ou efeito óptico? Capturada imagem de um rosto no céu e as redes sociais explodem em teorias

Vídeo viral com rosto no céu Vídeo mostra rosto no céu e gera comentários nas redes sociais

“Que medo amor!, é o que se pode ouvir das pessoas que gravaram um vídeo que nos últimos dias se tornou viral em várias redes sociais, no qual é possível ver como a imagem de um rosto se forma no céu sem explicação aparente.”

O registro tem milhares de reproduções no TikTok e também se tornou viral em outras redes como X (anteriormente Twitter) e Instagram, onde os usuários estão fazendo uma série de teorias sobre a origem e a veracidade do que é visto no céu.

O vídeo foi postado na conta do usuário "NickoPresok" no TikTok várias vezes, onde também se destacam alguns comentários como "por que sempre para essas coisas gravam com um Nokia, não se vê muito bem", brincando com a qualidade da imagem e de outros fenômenos semelhantes.

Realidade ou efeito óptico?

Nos comentários do vídeo, certamente há usuários que buscam uma explicação para o que estão observando, onde alguns até afirmam que se trata do "mesmo rosto que apareceu ao lado da lua alguns meses atrás e foi gravado em várias partes do mundo", "OMG é um rosto", "um rosto nitidamente visível", entre outros.

No entanto, também há muitos que zombam do registro viral, afirmando que são projeções feitas no céu e que o observado não tem nada de sobrenatural.

"Holograma", "por que sempre gravam esses eventos com uma calculadora", "uma nuvem ou o projeto blue beam para assustar as pessoas", são alguns dos comentários que as publicações sobre o vídeo acumulam.

Será real o que está sendo visto no vídeo? Aqui está o registro: