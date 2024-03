Os ladrões de Juan Pablo Raba explodem em risos durante a audiência e o juiz teve que repreendê-los

Em uma audiência recente, os oito supostos membros de ‘los del Sendero’, acusados de roubos nas montanhas orientais de Bogotá na Colômbia e ligados ao assalto ao ator Juan Pablo Raba, foram repreendidos pelo juiz devido ao seu comportamento displicente. Este incidente tem gerado indignação na opinião pública.

No final de fevereiro, a captura dos oito indivíduos relacionados com ‘os do Sendero’ chocou a Colômbia. De acordo com relatórios da Polícia e da Secretaria de Segurança, esses indivíduos operavam a partir de uma residência em La Calera e estão ligados a vários roubos, incluindo o assalto denunciado pelo ator Juan Pablo Raba enquanto passeava com seus filhos menores.

A judicialização dos suspeitos ocorreu logo após a sua detenção, e em 26 de fevereiro foi decretada a sua prisão preventiva. No entanto, o que realmente chamou a atenção foi a atitude deles durante a audiência de imputação de acusações. Vários dos acusados foram vistos rindo, conversando e se movendo em suas cadeiras, mesmo quando a justiça os acusava de crimes tão graves como associação para delinquir, roubo qualificado e agravado, sequestro simples, entre outros.

Desrespeito e irritação

Os homens capturados foram identificados como Abraham Murcia Trujillo, suposto líder; Anderson David Rojas Suarez, conhecido como Carrito; José Julián Vicet Coronel, Héctor David Lora Guerrero, conhecido como Tattu; Andrés Álvarez Celeita, Luis Enrique Cárdenas Cuervo, conhecido como Mono; Romario José Orozco Llanos e Cristian Enrique Rodríguez Trujillo.

Durante a diligência, os implicados despertaram a irritação do juiz, pois mostravam uma atitude de zombaria e até riam no meio da audiência. O juiz responsável teve que intervir, repreendendo os acusados por sua atitude desrespeitosa. "A atitude de vocês é bastante displicente", expressou, acrescentando que pareciam não se preocupar com a gravidade de sua situação. Apesar dos avisos, os acusados continuaram com seu comportamento desafiador.

Diante da imputação de acusações, apenas dois dos acusados aceitaram a responsabilidade, enquanto os outros seis se declararam inocentes. No entanto, o juiz impôs medidas de segurança em estabelecimento prisional para todos os acusados, o que significa que permanecerão detidos enquanto a investigação contra eles avança.