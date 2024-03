Nascimento no dia bissexto une mãe e filha em uma única data

Em um acontecimento extraordinário que desafia as probabilidades, Kai Sun, residente da Carolina do Norte e professora assistente de medicina e reumatologia na Duke Health, celebrou o nascimento de sua filha, Chloe, no dia bissexto, 29 de fevereiro, a mesma data de seu próprio nascimento.

Este evento raro trouxe uma dupla celebração à família, ampliando o significado especial desse dia já único para Kai. O parto de Chloe, que ocorreu às 5h12 de uma quinta-feira, realizou um desejo compartilhado entre Kai e seu marido, Michael Paik, de que sua filha compartilhasse o mesmo aniversário que sua mãe.

O alinhamento de datas foi uma surpresa e uma alegria, visto que não foi planejado, embora a expectativa tenha crescido à medida que fevereiro avançava e a data prevista para o parto se aproximava.

Uma conexão além do tempo

Foto: Shawn Rocco/Duque Saúde

Este acontecimento não só fortalece a conexão entre mãe e filha através de uma data de aniversário compartilhada mas também simboliza uma nova fase de alegria e recomeço para a família, especialmente após uma jornada emocional marcada por desafios, incluindo um aborto espontâneo um ano antes e uma gravidez de risco que testou a resiliência de Kai.

A chegada de Chloe, repleta de saúde e vida, foi um momento de celebração e gratidão para Kai, que enfrentou adversidades como um diagnóstico de COVID-19 e um acidente durante o terceiro trimestre da gravidez. Apesar desses obstáculos, o nascimento de Chloe no dia bissexto acrescenta uma camada de singularidade e destaque a essa história de superação e felicidade.

Fonte: Good Morning America

