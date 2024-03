Mulher cria réplicas de crianças em bonecos tão reais que os usuários acreditam que estão ‘possuídos’

Nas plataformas TikTok e Instagram, fala-se muito sobre as criações de uma mulher argentina, que, ao fazer uma réplica de sua filha de 2 anos em boneca, decidiu iniciar um negócio no qual cria bonecos e bonecas tão realistas que muitos afirmam estar possuídos ou amaldiçoados.

O pânico se espalhou nas redes sociais, pois algumas pessoas questionam a razão de criar esses bonecos que desencadearam a polêmica, principalmente pelo uso que pode ser dado aos Bebês Reborn.

Sob o nome de Nani Reborn, a mulher compartilha no seu TikTok várias das suas criações, que alguns se questionam se são pequenos sem vida. A fabricante de bonecas, conhecidas como bebês reborn, causou horror entre os usuários ao mostrar a réplica quase exata que fez da sua filha quando ela tinha apenas dois anos.

Ela dedicou alguns vídeos para esclarecer que sua filha não morreu e que a ideia de criar uma boneca idêntica a ela era para lembrar como ela era naquela idade.

"Minha filha não faleceu, minha filha cresceu, fiz essa boneca para lembrar dela quando tinha 2 anos, bem pequenina. Não estou louca, sou fã dos meus filhos", explicou.

O impacto que causou fez com que muitos apontassem que os bonecos estão possuídos e até sugerem à artista procurar ajuda profissional.

"Meninas, por favor, é horrível estar em 2024 e acreditar que o demônio vai possuir uma boneca, você consegue imaginar essa boneca possuída? É uma bobagem, libertem suas mentes, não podem dizer isso", respondeu aos usuários.

"Desde o primeiro dia, a minha missão tem sido levar a minha arte ao mundo, a cada canto e coração que ame tanto quanto eu. Partindo do amor e admiração pela minha filha, que gerou essa fascinação pelo mundo", apontou como sua principal missão.

Entre o terror e a aceitação

Nos vídeos que partilha, a artista mostrou o processo de criação das bonecas que também têm causado polémica por se parecerem com bebés reais. A mulher afirmou que encara com humor as diferentes opiniões.

"As pessoas ainda não perceberam que ela fabrica bonecas, o que está acontecendo com elas???!!! Um trabalho espetacular, elas parecem reais", "Essas bonecas são tão bonitas que eu devo estar psicologicamente mal para querer ter uma assim", "Acho que somos mais de uma que precisamos de terapia", "A boneca é linda, mas pessoalmente me dá medo, e se ela se levantar como o Chucky a qualquer momento", "Que medo", "Não é saudável ter uma boneca que parece um bebê real", comentaram alguns internautas.