Mãe se recusa ir para a casa dos pais com sua filha após ser criticada por amamentar

Uma mãe buscou por apoio no Reddit depois de se envolver em uma discussão com seu pai por conta de questões relacionadas com a amamentação de seu filho. Sem se identificar, ela explica que a discussão foi determinante para sua decisão de não ir mais a casa dos pais enquanto sua filha não completar 1 ano de idade.

Em seu relato, a mulher explica que recentemente avisou os pais sobre sua decisão de não ir mais até a casa deles. Segundo ela, sua filha está passando por momentos complicados relacionados com a amamentação e a alimentação, e a última coisa que ela precisa é ter algo a mais para se preocupar.

“Toda vez que vou amamentar minha filha, meu pai faz comentários rudes sobre como eu preciso cobrir meu seio e o rosto da bebê ou sobre o fato de que minha filha tem um ‘peito enfiado em sua boca’”.

“Eu já expliquei a ele diversas vezes que me cobrir não é uma opção já que minha filha está com problemas relacionados a amamentação. Quando essa situação se resolver, eu ficarei mais do que feliz em me cobrir”.

Ela tomou uma decisão

A mulher conta que precisou ser clara com o pai ao explicar seus descontentamentos, tendo que dizer diversas vezes que os comentários feitos por ele são incômodos e invasivos. Como os comentários não pararam mesmo após seus pedidos e avisos, ela se viu forçada a tomar uma decisão.

“Eu finalmente decidi parar de ir na casa deles enquanto minha filha continuar mamando. Minha mãe insiste em nos convidar para o jantar, mas eu deixei claro a ela que não estou interessada em ir enquanto meus limites não forem respeitados. Eu agi errado?”, questiona.

Para os usuários do Reddit, a decisão foi correta e apenas busca garantir a segurança da filha dela.

“Você está garantindo que as necessidades da sua filha sejam atendidas de forma adequada”, comentou uma pessoa.

“Seu pai está demonstrando uma grande falta de maturidade”, finalizou outra.