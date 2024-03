Homem se recusa a pagar almoço de mulher desconhecida e explica decisão: ‘Me pareceu estranho’

Um homem contou ter recebido um pedido diferente enquanto almoçava em um restaurante. Em um relato no Reddit, ele contou ter sido abordado por uma mulher que também estava no estabelecimento, perguntando se poderia pagar sua conta com o cartão, pois ela teria esquecido a bolsa no escritório e faria a transferência do valor ao rapaz. No entanto, ele se recusou.

“No final da refeição, ela me contou que pegou a bolsa errada no escritório e só pode usar o Apple Pay. Porém, o estabelecimento não aceita Apple Pay”, iniciou o texto na plataforma, por meio do usuário u/brownguyconfessions na rede social. (Apple Pay é um método de pagamento por aproximação utilizado via celulares IOS).

“Ela perguntou se poderia me enviar o dinheiro via QuickPay/Zelle/Venmo para que eu pudesse pagar a refeição com meu cartão de crédito”, continuou.

Se você está gostando deste texto, é provável que também se interesse por: “Mulher se recusa a pagar aluguel após um mês hospedada na casa da filha: ‘Estou fazendo um grande favor’”

Pedido de conta “negada”

Após a mulher oferecer métodos de transferência ao rapaz, pensando na possibilidade de ele pagar sua conta com o cartão, recebeu uma resposta inusitada do rapaz. Na rede social, o homem negou a proposta de ajudá-la.

“Depois de pensar sobre isso por um segundo, tive o pressentimento de fazer algo estranho e desconfortável e dizer não. Então eu disse a ela: ‘Me desculpe, não posso te ajudar com isso.’”

Ao receber o “não”, a mulher ainda mostrou seu crachá de trabalho provando ter um emprego, além de revelar os aplicativos de transferência em seu celular para mostrar que não estava tentando enganá-lo.

“Porém, eu disse novamente: ‘Sinto muito, mas não posso ajudá-la’. Ela parecia incomodada por eu não estar disposto a ajudá-la nesta situação”, desabafou o rapaz no Reddit.

“Acabei saindo logo depois disso, antes dela ir embora. Eu me sinto péssimo por não poder ajudar alguém, mas aquilo me pareceu estranho”, finalizou o relato.

Siga e compartilhe

Você gostou deste conteúdo? Então siga a NOVA MULHER nas redes sociais para acompanhar mais novidades e ter acesso a publicações exclusivas: estamos no Twitter, no Instagram e no Facebook.

Aproveite e compartilhe os nossos textos. Seu apoio ajuda a manter este site 100% gratuito. Cada contribuição é muito valiosa para o trabalho da nossa equipe de redatores e jornalistas.