Homem é condenado a 68 anos de prisão por feminicídio de uma menor de quatro anos

Um indivíduo, identificado como Jorge Álvaro Arellano García, foi condenado a 68 anos e nove meses de prisão pelo crime de feminicídio contra uma menina de quatro anos de idade, filha de sua parceira sentimental.

O incidente ocorreu em 25 de fevereiro de 2021 no município de Chicoloapan, no México, onde o culpado agrediu a menina até lhe causar a morte. Neste crime, a Procuradoria Geral de Justiça do Estado do México comprovou a participação do acusado.

De acordo com informações do Ministério Público do Estado do México, o Hospital de Especialidades Geriátricas de Chicoloapan informou que a menor foi admitida com lesões; no entanto, ao tentar prestar atendimento médico, ela não apresentava mais sinais vitais.

Por esse motivo, há dois anos, apenas alguns dias após o crime, os agentes do Ministério Público do Estado do México cumpriram um mandado de prisão contra Jorge Álvaro Arellano García, que agora foi condenado a 68 anos e nove meses de prisão.

Depois de ser detido, ele foi transferido para um Centro Penitenciário de Inserção Social, onde cumprirá a pena imposta pela autoridade judicial com sede em Texcoco.

Multa por reparação de danos

Além do tempo na prisão, o responsável pelo crime de feminicídio terá que pagar duas multas, um de cerca de R$ 10mil e outra de R$ 5 mil.