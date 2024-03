Este é o perturbador motivo pelo qual pedem para sentar nas mãos durante um voo

Você sabia por que durante um voo a tripulação recomenda que você sente em cima das mãos? Uma comissária de bordo explicou no TikTok o motivo perturbador dessa posição.

Num vídeo viral através da conta @_hennylim_ nessa rede social mencionada, Henny Lim, comissária de bordo da Cebu Pacific nas Filipinas, detalhou que essa posição especial durante a decolagem e a aterrissagem é para se proteger em caso de emergência e é chamada de posição de brace.

Esta posição especial, adotada pela tripulação de cabine durante a decolagem e o pouso, tem como principal objetivo proteger-se em caso de emergência durante o voo.

No vídeo, Lim explica detalhadamente a técnica: "Consiste em apertar bem o cinto de segurança, sentar-se ereto, apoiar-se nas mãos (com as palmas viradas para cima, os polegares para dentro e os braços soltos) e apoiar os pés no chão". Esta postura ajuda a manter o corpo em uma posição estável e reduz o risco de lesões graves em caso de impacto repentino.

Mas Lim vai além e mostra como a posição é realizada junto com uma colega de trabalho. Ambas se amarram firmemente em seus assentos e colocam as mãos sob os apoios de braço para manter o corpo imobilizado durante a decolagem e o pouso.

"Isto mantém o movimento do corpo restrito para que haja menos chances de lesões em caso de impacto", explicou.

Revisão pela tripulação no voo

Além da posição de braceamento, Lim revela que a tripulação de cabine realiza uma revisão silenciosa durante esses momentos críticos do voo. Nessa revisão, eles repassam mentalmente os procedimentos de emergência, verificam a disponibilidade de equipamentos de segurança, revisam o funcionamento das portas e prestam atenção a qualquer sinal visual fora da aeronave que possa indicar uma situação de emergência.

Com o seu vídeo educativo, Lim não só conseguiu informar o público sobre os protocolos de segurança em voos comerciais, mas também destacar o papel essencial que a tripulação de cabine desempenha em garantir a segurança e o bem-estar dos passageiros durante todo o voo.