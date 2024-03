Especialista em limpeza compartilha truques fáceis para manter a casa sempre fresca

Uma 'rainha da limpeza' está conquistando a internet com seus truques domésticos inteligentes. Chantel Mila Ibbotson, conhecida como @mama_mila_au no Instagram, compartilhou recentemente cinco dicas revolucionárias para manter sua casa impecável com o mínimo de esforço.

Uma especialista em limpeza moderna

Com 2,6 milhões de seguidores em sua conta, Chantel se tornou uma referência para quem busca dicas práticas de limpeza. Sua abordagem se concentra em simplificar as tarefas domésticas, especialmente para aqueles que têm uma rotina agitada entre trabalho e família.

Truques inteligentes

Chantel revelou cinco truques que considera importantes para manter sua casa com um aroma agradável e uma aparência impecável. Entre eles estão dicas como usar extrato de baunilha no forno para criar um aroma de biscoito e colocar óleos essenciais no aspirador para espalhar um cheiro fresco por toda a casa.

Seus seguidores não poderiam estar mais satisfeitos com as dicas compartilhadas. Muitos elogiaram a simplicidade e eficácia dos truques, garantindo que os testariam imediatamente em suas próprias casas.

Alguns até mesmo expressaram gratidão pela economia e eficácia das soluções naturais propostas por Chantel.

Diante do sucesso de suas postagens, os seguidores de Chantel estão ansiosos por mais conselhos sobre limpeza e organização doméstica. Sua abordagem prática e acessível tornou-a uma fonte confiável para quem busca manter uma casa limpa e agradável sem muito esforço.

Os truques de limpeza de Chantel estão fazendo sucesso entre os internautas, promovendo uma maneira mais fácil e econômica de manter a casa sempre fresca e arrumada.